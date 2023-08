Marocco, critica il re su Facebook: condannato a 5 anni di carcere

Per questo motivo Said Boukioud, 48 anni, è stato condannato a cinque anni di carcere dal tribunale di primo grado di Casablanca. Secondo la Costituzione del Paese africano, la politica estera è una prerogativa del monarca, che attualmente è Mohammed VI.

Aveva disapprovato con un post su Facebook la normalizzazione dei rapporti tra Marocco e Israele , e lo aveva fatto "in un modo che poteva essere interpretato come una critica al re" e "insultando la monarchia".

Leggi Anche Marocco, re Mohammed VI concede la grazia a più di 2mila condannati

Leggi Anche Birmania, Aung San Suu Kyi è stata graziata

Il legale dell'uomo, El Hassan Essouni, ha già annunciato in un'intervista all'Afp che farà appello. La decisione del tribunale è "pesante e incomprensibile", ha detto l'avvocato sottolineando che il suo assistito non aveva alcuna intenzione di offendere il sovrano. Marocco e Israele hanno normalizzato le loro relazioni diplomatiche il 10 dicembre 2020 nell'ambito di un accorto mediato dagli Stati Uniti.

I fatti risalgono alla fine del 2020, quando Boukioud risiedeva e lavorava in Qatar. "Ha cancellato i post incriminati e ha chiuso il suo account di Facebook quando ha saputo che era sotto processo in Marocco", ha precisato il suo legale. Ma ciò non gli è servito a evitare la condanna.