Dal Marocco alla cima dell'Ararat: Youssef, 12 anni, ora è eroe nazionale

"Sono profondamente onorato per lo straordinario risultato ottenuto da mio figlio dodicenne", ha detto orgoglioso papà Omar Tazi all'agenzia di stampa marocchina Map, "armato di passione, coraggio e determinazione incrollabile, ha issato con orgoglio la nostra bandiera nazionale in cima alla vetta più alta della Turchia".

Un anno di preparativi

Per prepararsi alla missione, Youssef e suo padre si sono "allenati" per un anno, seguiti da alpinisti professionisti e con tanto di "controlli medici regolari, una dieta speciale, spinte motivazionali, acclimatazione all'altitudine e allenamento per la forma fisica". Durante il viaggio, Youssef ha documentato la sua ascesa sui social media, condividendo la sua avventura con il mondo.