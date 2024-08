Mark Zuckerberg: "Meta ha subito pressioni dalla Casa Bianca sui contenuti Covid"

Il patron di Meta, inoltre, ha precisato che in queste elezioni intende essere "neutrale" e che quindi non pianifica alcun contributo simile a quello del 2020, quando donò 400 milioni per aiutare il governo a gestire le elezioni col Covid, attirandosi l'accusa dei repubblicani di aver favorito Joe Biden. Zuckerberg ha illustrato le sue posizioni in una lettera a Jim Jordan, presidente repubblicano della commissione giustizia, che sta indagando sulla moderazione dei contenuti sulle piattaforme online. Possibile quindi, secondo alcuni analisti, che abbia voluto tenere una linea conciliante e rassicurante verso il Grand Old Party, che ha infatti definito la lettera "una grande vittoria per la libertà di parola", ed evitare ritorsioni a livello di Congresso, dove è già stato torchiato a inizio anno insieme ai ceo di altri social per la pericolosità delle sue piattaforme per bambini e adolescenti.