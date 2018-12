Marcia gilet gialli a Parigi, primi lacrimogeni contro la folla

In una Parigi blindata per la manifestazione dei gilet gialli, la polizia ha lanciato i primi lacrimogeni. I gas sono stati utilizzati in una traversa degli Champs-Elysés per disperdere la folla che premeva pericolosamente contro una grata che impedisce di accedere alle strade adiacenti l'Eliseo. Intanto la portavoce della polizia ha fatto sapere che ad alcune persone fermate sono state sequestrate "armi, bottiglie Molotov e spranghe di ferro".