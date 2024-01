Mar Rosso, Tajani: "Italia o Francia alla guida della missione Ue" | Crosetto: "Gli attacchi degli Houthi rappresentano un atto di guerra"

Per Tajani, intervenuto alla trasmissione Porta a Porta su Rai1, quella nel Mar Rosso sarà dunque "una missione militare di difesa per garantire il traffico mercantile".

"Attacchi degli Houthi sono un atto di guerra"

Per Crosetto, "gli attacchi degli Houti nel Mar Rosso rappresentano un atto di guerra, non soltanto fisica ma anche ibrida con la strategia di tagliare i vasi di comunicazione di alcuni Paesi incidendo sulle loro economie e agevolandone altri, come ad esempio quella cinese e quella russa le cui navi non vengono attaccate. Considerata dunque la pericolosità della minaccia mi auguro anche un intervento dellOnu", auspicando la partecipazione alla missione Aspides anche di Paesi non Ue che condividano l'importanza della libera circolazione e le cui rotte commerciali siano messe in pericolo dagli attacchi terroristici Houthi.