Mar Rosso, Houthi: Italia mette a rischio sue navi militari e commerciali

Parlando con l'Adnkronos, Amer ha affermato che la decisione di guidare la missione per intercettare i missili yemeniti che prendono di mira le navi israeliane o quelle dirette nello Stato ebraico è “pericolosa" per l'Italia e "la conduce allo scontro diretto con il nostro Paese". Amer ha insistito sul fatto che non esiste alcuna minaccia per la navigazione in generale, ma solo per le navi israeliane, americane e britanniche che attraversano il Mar Rosso, il Bab al-Mandab, il Mar Arabico e il Golfo di Aden a causa della loro aggressione contro lo Yemen.

Tajani: "Non ci faremo intimidire" "Il porto di Trieste, insieme a quello di Brindisi, di Gioia Tauro e Genova soffre a causa delle violenze degli Houthi. Per questo l'Italia è stata protagonista nell'inviare una missione militare europea a difesa del traffico marittimo nell'area del Mar Rosso", ha dichiarato il ministro degli Esteri, Antonio Tajani. "Proteggeremo le nostre navi, non ci faremo intimidire e ci auguriamo che si possa presto arrivare a una soluzione positiva in quell'area, alla pace anche se non è facile e quindi anche disinnescare ciò che sta accadendo nello Yemen con i ribelli houthi che attaccano i mercantili che passano nel Mar Rosso", ha detto.

"Noi siamo presenti con la nostra Marina Militare e difenderemo le nostre navi mercantili. Siamo un Paese che ha il 40% del proprio Pil che dipende dalle esportazioni e non possiamo permetterci che l'impossibilità di esportare in quell'area provochi danni ai nostri porti e alle nostre imprese. Ecco perché - ha aggiunto Tajani - questa missione militare l'abbiamo fortemente voluta, la Germania e la Francia ci hanno seguito quindi sono due missioni militari, una contro la pirateria e una contro le minacce che arrivano dagli Houthi dove l'Italia è protagonista e faremo di tutto perché continuino a transitare le nostre navi attraverso il canale di Suez. Una parte importante (43%) del traffico commerciale marittimo" italiano passa per quel canale.