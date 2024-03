Mar Rosso, la nave Duilio abbatte due droni | Crosetto: "Attacchi degli Houthi si evolvono, Aspides fondamentale"

Crosetto: "Attacchi degli Houthi si evolvono, Aspides fondamentale"

L'obiettivo dell'operazione Aspides è quello di difendere la libertà di navigazione e le rotte commerciali. Nave Duilio continua la sua attività, si precisa in una nota. Come sottolineato dal ministro della Difesa, Guido Crosetto, "la zona è diventata pericolosa, nella quale gli Houthi sono passati dagli attacchi ai mercantili alle navi militari. C'è una evoluzione continua delle modalità di attacchi. Anche questa notte gli attacchi sono stati condotti in modo diverso". Per questo "Aspides è fondamentale".