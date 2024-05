Mar Rosso, abbattuto dagli Usa un drone Houthi partito dallo Yemen

Il Comando centrale degli Stati Uniti (Centcom) riferisce che le sue forze hanno distrutto con successo un drone sul Mar Rosso lanciato da un'area dello Yemen controllata dagli Houthi sostenuti dall'Iran.

È stato stabilito che l'UAS rappresentava una minaccia imminente per le navi mercantili della regione. Queste azioni vengono intraprese per proteggere la liberta' di navigazione e rendere le acque internazionali piu' sicure per le navi statunitensi, della coalizione e mercantili.