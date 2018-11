Manovra, ministro Finanze Germania: nessuno chiede austerity a Roma

"Nessuno chiede un programma di austerità a Roma". Lo ha affermato il ministro delle Finanze tedesco, Olaf Scholz, parlando della manovra italiana. "Nel programma di governo ci sono parti che si possono comprendere. Un'assicurazione per i disoccupati esiste già in Germania e in Francia, e non è inusuale per un Paese sviluppato come l'Italia. Ma credo che chi ha il 130% del debito pubblico debba stare più attento di chi ha solide finanze", ha aggiunto.