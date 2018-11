Mangia una lumaca per sfida: promessa del rugby muore per un parassita dopo un'agonia di 9 anni

Sam Ballard era una giovane promessa del rugby in Australia. Un ragazzo come tanti, pieno di vita e di sogni che però si sono interrotti a 19 anni quando il giovane per puro gioco, per una sfida, ha ingoiato una lumaca. E' stato l'inizio del suo incubo. Quella lumaca portava con sé un parassita: l’Angiostrongylus cantonensis che causa la meningite eosinofila. Sam è rimasto in coma per più di un anno e si è risvegliato paralizzato. Dopo una battaglia durata 9 anni, il 28enne è morto. Le sue ultime parole sono state per la mamma: "Ti voglio bene", le ha detto prima di chiudere gli occhi per sempre.