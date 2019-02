Mamma in aereo col figlio di 4 mesi regala tappi per le orecchie: "Usateli quando lui piangerà"

Dovendo affrontare un viaggio di dieci ore con il suo bambino di 4 mesi, una mamma – su un volo partito da Seul e diretto a San Francisco – ha stupito tutti i passeggeri distribuendo più di duecento sacchetti contenenti caramelle, tappi per le orecchie e un biglietto di scuse anticipate, che recita: "Ciao, mi chiamo Junwoo e ho quattro mesi. Oggi volo negli Stati Uniti con mamma e nonna per andare a far visita alla zia. Sono un po' nervoso e spaventato perché è il mio primo viaggio aereo. Questo significa che potrei piangere o fare rumore. Cercherò di stare buono, anche se non lo posso promettere. Vi chiedo scusa. Mia madre ha preparato un piccolo regalo per voi. In questa busta ci sono caramelle e tappi per le orecchie. Potete usarli se farò troppo rumore. Godetevi il viaggio. Grazie".