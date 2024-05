Maltempo in Usa, almeno 15 morti tra Texas e Arkansas

E' salito ad almeno 15 morti, compresi due bambini di due e cinque anni, il bilancio dell'ondata di maltempo, tra raffiche di vento e tornado, che ha travolto gli stati americani di Texas, Arkansas e Oklahoma.

Sette morti sono stati segnalati nella contea di Cooke, in Texas, vicino al confine con l'Oklahoma, dove un tornado sabato notte ha attraversato una zona rurale. In tre hanno perso la vita in Arkansas. Tra queste una donna di 26 anni, trovata morta fuori dalla sua casa distrutta a Olvey. Un'altra vittima è stata registrata nella contea di Benton.