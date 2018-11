Maltempo, Ue: "Ancora presto per attivare fondo solidarietà"

Per attivare il Fondo di solidarietà europeo per il maltempo che ha colpito l'Italia, occorrono una serie di stime e quantificazioni, secondo criteri specifici, quindi farlo dopo due giorni è "piuttosto difficile se non impossibile". Lo ha detto Margaritis Schinas, portavoce della Commissione europea, la quale ha poi aggiunto: "Comunque la Commissione Ue è in costante contatto con le autorità italiane".