Forti nevicate e piogge ghiacciate hanno provocato disagi diffusi in tutta Europa oggi, in particolare in Gran Bretagna e in Germania, con diversi aeroporti principali costretti a sospendere i voli. Nel Regno Unito si teme che molte comunità rurali, in particolare nel nord dell'Inghilterra, possano essere isolate, con fino a 40 centimetri di neve al di sopra dei 300 metri.