Le piogge torrenziali cadute nelle ultime ore in Spagna cominciano a diminuire di intensità, quindi perde forza il fenomeno atmosferico della "Dana" in seguito al quale si sono verificate devastanti alluvioni che hanno provocato 95 morti. Nella giornata odierna dodici province restano comunque in allerta per le precipitazioni, con particolare incidenza a Tarragona e Castellón, dove è in corso una allerta arancione. Lo riferisce l'agenzia Efe.