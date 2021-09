Maltempo in Francia, record storico di pioggia ad Agen

-afp

La cittadina francese di Agen, nella Nuova Aquitania (sudovest), ha registrato una "record assoluto" di pioggia - l'equivalente di due mesi di precipitazioni in sole tre ore - con allagamenti, traffico in tilt e una ventina di persone tratte in salvo dalle squadre di soccorso. Non si segnalano vittime, ma circa 60 vigili del fuoco sono stati mobilitati per rispondere a più di 150 chiamate.