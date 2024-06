Maltempo, frana in Canton Ticino: 2 morti e un disperso in Svizzera | Albero cade su un'auto, 3 vittime in Francia

Due tragedie si sono verificate in seguito all'ondata di maltempo che ha colpito l'Europa nelle ultime ore. In Svizzera è di due morti e un disperso il bilancio di una frana che si è registrata a Fontana, in Val Bavona (Canton Ticino), territorio colpito da diversi giorni da violenti nubifragi. In Francia, invece, tre persone hanno perso la vita mentre un'altra è rimasta ferita gravemente in seguito alla caduta di un albero sulla strada D396 nella regione del Grand Est.