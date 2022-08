Maltempo, 3 morti e 12 feriti in Corsica

Il maltempo ha provocato la morte di tre persone e il ferimento di altre 12 in Corsica.

Violenti temporali si sono abbattuti sull'isola francese. Come comunicato dalla prefettura, le vittime sono una ragazza di 13 anni, morta per la caduta di un albero in un campeggio nella città costiera di Sagone, una donna di 72 uccisa dalla caduta del tetto di un ristorante sulla sua macchina a Coggia, a sud di Sagone, e un uomo di 46, deceduto in un campeggio nella città di Calvi. Uno dei 12 feriti è stato ricoverato in condizioni critiche.