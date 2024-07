In Mali almeno 21 persone sono state uccise in attacco di un gruppo armato a una cerimonia di matrimonio nel villaggio di Djiguibombo. Gli assalitori sono arrivati in moto e la maggior parte delle vittime è stata sgozzata. Alle nozze partecipava un gran numero di persone. Nessun gruppo ha rivendicato l'attacco, che però ripropone lo schema di quelli compiuti dal gruppo estremista Jnim, legato ad Al-Qaeda, che spesso prende di mira la regione.