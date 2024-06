E' stato ritrovato il relitto dell'aereo scomparso lunedì, sul quale viaggiavano il vicepresidente del Malawi, Saulos Chilima, l'ex First Lady Shanil Dzimbiri, ex moglie dell'ex presidente Bakili Muluzi, e altre otto persone. Il velivolo è stato localizzato in una zona montuosa nel nord del Paese, dopo una ricerca di oltre 24 ore. Il presidente Lazarus Chakwera ha parlato in diretta alla tv di Stato e ha fatto sapere che nessuno è sopravvissuto all'incidente.