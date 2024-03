"Malattia carnivora", picco di casi streptococco in Giappone: è allerta

A oggi hanno superato più della metà del conteggio dello scorso anno (88 solo nella capitale), oltre a 517 infezioni a livello nazionale. Le preoccupazioni per la diffusione della sindrome da shock tossico streptococcico (STSS) , soprannominata la "malattia carnivora" , avrebbero spinto la Corea del Nord a cancellare una partita di calcio con il Giappone che avrebbe dovuto svolgersi a Pyongyang. Nei casi più gravi questa infezione può causare necrosi dei tessuti connettivi che ricoprono i muscoli e ha avuto un tasso di mortalità di circa il 30% degli individui infettati nel 2023.

Il governo metropolitano di Tokyo ha emesso un "avvertimento" per la crescita dei casi di un tipo raro ma grave di infezione batterica.

Venerdì, durante una riunione cittadina sul controllo delle malattie infettive, è stato rivelato che Tokyo aveva 88 pazienti contagiati al 17 marzo. In tutto il 2023 la capitale ha riportato un totale di 141 casi e 42 decessi legati alle infezioni. Tokyo ha esortato le persone a rivolgersi immediatamente al medico in caso di sintomi come dolore e gonfiore agli arti o febbre, indicativi di questo tipo di infezione.