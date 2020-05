Malesia, borse e scarpe piene di muffa dopo due mesi di lockdown: le foto del negozio diventano virali

Scarpe, borse e cinture piene di muffa. Alcune foto di un negozio in Malesia , il Metrojaya Suria Sabah della città di Kota Kinabalu, postate da un cittadino sono diventate virali. La merce del negozio appare rovinata dopo due mesi di lockdown e chiusura del punto vendita (dal 18 marzo). In seguito alla diffusione delle immagini e in occasione della riapertura delle attività commerciali in Malesia, i proprietari del negozio hanno pubblicato sulla propria pagina Facebook un post, corredato da immagini e video, in cui garantiscono di aver sostituito i prodotti danneggiati e sanificato gli ambienti.

Il post dell'uomo ha ricevuto quasi 50mila condivisioni. E nei commenti altri negozianti raccontano di aver avuto il problema, dovuto all'umidità, della merce rovinata in magazzino dopo il lockdown.

Come riporta Mashable, quando le foto hanno iniziato a circolare, i proprietari hanno assicurato alla tv locale Borneo Sabah Tv di essere al lavoro per pulire i prodotti.



Il negozio, in una dichiarazione sulla propria pagina Facebook, ha poi chiarito che le foto erano state diffuse dalla direzione tra il personale interno. Tuttavia, qualcuno le ha condivise con il pubblico. Attualmente è in corso un'indagine interna per scoprire chi ha fatto trapelare le immagini.

"Ci sono varie ragioni per cui i prodotti potrebbero essersi rovinati in quel modo, stiamo investigando", ha scritto il negozio, che poi ha assicurato che tutta la merce danneggiata è stata rimossa in vista della riapertura del 13 maggio e postato dei video in cui si vede il personale all'opera per sanificare l'ambiente.