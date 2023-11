Madrid, attentato a ex leader del Pp catalano: è gravissimo

Attentato all'ex presidente del Partito popolare della Catalogna, Alejo Vidal Cuadra.

E' avvenuto in pieno centro a Madrid, dove il 78enne stava camminando da solo per strada, quando una persona gli si è avvicinata e gli ha sparato in faccia da una distanza di circa due metri. L'ex deputato è stato portato in ospedale ancora cosciente. E' in gravissime condizioni.