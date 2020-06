Macron: "La Francia ha retto, prima vittoria contro il coronavirus"

"Se possiamo riaprire il Paese è perché, a ogni tappa dell'epidemia, ognuno ha fatto la sua parte. Lo Stato ha tenuto". Lo ha detto il presidente francese Emmanuel Macron, aggiungendo: "L'estate 2020 non sarà come le altre, dovremo seguire l'evoluzione dell'epidemia per prepararci. La lotta non è finita, ma sono felice con voi di questa prima vittoria contro il coronavirus". Da lunedì tutta la Francia, compresa Parigi, diventa zona verde.