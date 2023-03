Macron: l'era dell'ingerenza francese in Africa è passata

Per Emmanuel Macron l'epoca dell'ingerenza francese in Africa è "abbondantemente passata" e la Francia è ormai un "interlocutore neutro" nel continente.

Lo ha affermato il presidente francese durante il suo tour africano in quattro Paesi (Gabon, Angola, Repubblica del Congo e Repubblica democratica del Congo). Il viaggio mira a rinnovare i rapporti diplomatici mentre il sentimento anti-francese cresce in alcune ex colonie, avvicinatesi a Russia e Cina.