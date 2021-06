Macron: "Dialogo con Russia necessario per la stabilità dell'Europa" 

ansa

"Tra i temi che toccheremo nel Consiglio europeo c'è quello della Russia. Credo che serva avere un dialogo con Mosca che punti a difendere i nostri interessi in modo esigente". Lo ha detto il presidente francese Emmanuel Macron. "Il dialogo col Cremlino è necessario alla stabilità del continente europeo, ma deve essere esigente e ambizioso - ha aggiunto -. Non possiamo restare in una strategia puramente reattiva nei confronti della Russia".