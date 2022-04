M.o., razzo dal Libano: Israele risponde con artiglieria

Un proiettile è stato sparato dal Libano nel nord di Israele, provocando una rappresaglia d'artiglieria da parte dello Stato ebraico.

Lo hanno reso noto le Forze di difesa israeliane. Il proiettile è caduto in un campo aperto vicino a un kibbutz, ha detto l'esercito di Israele senza fare menzione di vittime. "In risposta, le forze di artiglieria dell'Idf stanno attualmente prendendo di mira la fonte del lancio in Libano", ha affermato l'esercito israeliano in un comunicato.