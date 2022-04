M.o., Israele chiuderà varco Erez domenica dopo lancio razzi da Gaza

Israele ha deciso di chiudere il varco di Erez di domenica dopo il lancio di almeno tre razzi dalla Striscia di Gaza.

"In seguito al lancio di razzi verso il territorio di Israele dalla Striscia di gaza la scorsa notte, è stato deciso che non sarà permesso a mercanti e lavoratori di Gaza di entrare in Israele attraverso il valico di Erez di domenica", ha comunicato il Cogat, l'ufficio del ministero della Difesa dello Stato ebraico che si occupa degli affari palestinesi.