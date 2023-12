In Europa potrebbe tornare la caccia al lupo: l'Ue vuole abbassare il suo status di protezione | La rabbia degli animalisti

L'Ue tira dritto: "Il lupo è un pericolo reale"

Per il commissario all'Ambiente Virginijus Sinkeviius, invece, "la proposta di modificare lo status di protezione dei lupi riconosce la necessità di affrontare le sfide poste dall'aumento delle popolazioni di lupi. La Commissione continuerà a sostenere autorità nazionali e locali per promuovere la coesistenza con il lupo e i grandi carnivori in generale". Dello stesso avviso la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, che spiega come "il ritorno dei lupi sia una buona notizia per la biodiversità in Europa". "Ma la concentrazione di branchi di lupi in alcune regioni europee è diventata un pericolo reale, soprattutto per il bestiame - sottolinea -. Per gestire meglio le concentrazioni critiche di lupi, le autorità locali hanno chiesto maggiore flessibilità. Possiamo trovare soluzioni mirate, per proteggere sia la biodiversità che i nostri mezzi di sussistenza rurali". Von der Leyen, che appoggia la proposta promossa dal Ppe, è stata colpita in prima persona dalla problematica: un anno fa infatti un lupo si era introdotto nella sua tenuta in Germania uccidendo il suo pony Dolly.