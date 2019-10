L'uomo arrestato a Glasgow non è il mostro di Nantes, il Dna non corrisponde

Non è il mostro di Nantes l'uomo arrestato venerdì a Glasgow, in Scozia. Il Dna di Xavier Dupont de Laggone's, l'uomo accusato di aver sterminato otto anni fa la sua famiglia, non corrisponde infatti a quello dell'uomo fermato dalla polizia scozzese sulla base di un mandato d'arresto europeo. E' quanto hanno reso noto gli inquirenti francesi.