Lugansk: l'esercito russo ha preso il controllo di Kreminna

L'esercito russo ha preso il controllo della città di Kreminna, nella regione di Lugansk.

Lo ha scritto su Telegram il capo dell'amministrazione militare regionale, Sergiy Gaidai, affermando: "Gli occupanti hanno preso il controllo di Kreminna. I combattimenti continuano". Gadai ha aggiunto che l'evacuazione dalla città non è più possibile. "Abbiate cura dei vostri figli", ha detto rivolgendosi a coloro che non hanno ancora lasciato gli insediamenti. Gaidai ha denunciato che l'esercito spara contro i civili in fuga e che 4 persone sarebbero rimaste uccie.