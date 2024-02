Lotteria Usa, vince 340 milioni di dollari ma i numeri pubblicati erano sbagliati

John Cheeks credeva che la sua vita fosse cambiata per sempre, poi la triste scoperta: "Quella combinazione non è mai stata estratta, è un errore". Ma lui vuole fare causa alla società americana

È la storia di John Cheeks che ha afferrato, anche se solo per una notte, la speranza di una vita cambiata per sempre: un jackpot da 340 milioni di dollari alla società americana Powerball. Poi la doccia fredda, ma lui a quel sogno non vuole rinunciare e ha annunciato che farà causa per il torto subito.

Una svista imperdonabile - Le probabilità di vincere alla lotteria Powerball sono incredibilmente basse, pari a una su 292,2 milioni. Per questo quando Cheeks si è accorto di essere "quell'uno" ha fatto una foto allo schermo del sito ufficiale che riportava la combinazione vincente, identica ai numeri da lui scelti. Ma non era come sembrava. Il loro sito web, hanno spiegato gli amministratori della lotteria, ha mostrato quei numeri come combinazione vincente solo per errore ma non erano mai stati estratti. Una svista che Cheeks, vincitore per un giorno, non è disposto a perdonare.

La decisione di fare causa - Residente a Washington DC, Cheeks aveva acquistato un biglietto da due dollari della lotteria Powerball il 6 gennaio scorso. E sebbene non avesse seguito l'estrazione del 7 gennaio, due giorni dopo aveva controllato i numeri pubblicati sul sito web della lotteria. Quando Cheeks si è presentato nell'ufficio della lotteria e del gioco per riscattare il suo biglietto, stando a quanto riferito nei documenti del tribunale, gli amministratori gli hanno negato la richiesta di jackpot, scrivendolo nero su bianco: "La richiesta di premio è stata respinta perché il biglietto non è stato convalidato come vincitore dal sistema di gioco dell'Olg come indicato dai nostri regolamento". Cheeks a quel punto ha messo il biglietto in una cassetta di sicurezza e si è rivolto a un avvocato per fare causa a Powerball, alla Multi-State Lottery Association e all'appaltatore di giochi Taoti Enterprises.

L'errore dei numeri - In una dichiarazione del tribunale, la project manager di Taoti, Brittany Bailey ha affermato che il 6 gennaio, il team di garanzia della qualità dell'azienda stava conducendo un test sul sito web ufficiale. Alle 12:09 di quel giorno, il team di controllo qualità di Taoti ha accidentalmente pubblicato i numeri di prova Powerball sul sito web del gioco anziché su un ambiente di sviluppo identico al sito ma non accessibile. I numeri del test non erano i quelli dell'estrazione Powerball, che era invece prevista per il giorno successivo, il 7 gennaio. L'8 gennaio, tuttavia, questa combinazione è stata ugualmente elencata accanto ai numeri vincenti effettivi sul sito web della DC Lottery. Quando si sono accorti dell'errore il 9 gennaio, era troppo tardi perché Cheeks li aveva già fotografati, convinto di aver vinto.