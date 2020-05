Coronavirus, il documentario "Insieme: Cina e Italia unite contro l’epidemia"

Un antico proverbio cinese dice: "Montagne e fiumi ci separano, ma siamo uguali sotto il vento e la pioggia", Italia e Cina rinnovano la loro amicizia anche nella lotta al coronavirus , Nasce così il documentario "Insieme: Cina e Italia unite contro l’epidemia" , grazie anche al materiale fornito dalla Cina e da Tgcom24 , dove si raccontano fatti e storie di persone che, in entrambi i Paesi, hanno combattuto il virus.

Il documentario è stato ideato e prodotto da China International Television Corporation, in collaborazione con la sezione italiana del Centro programmi linguistici per l’Europa e l’America latina di China Media Group. Per il progetto sono stati intervistati molte figure importanti, esperti e studiosi provenienti da Cina e Italia, e personalità nel campo della cultura, dell’arte, della diplomazia, dell’economia e dell’istruzione.

Nel 2020, inoltre, ricorre il cinquantesimo anniversario dell'allacciamento delle relazioni diplomatiche tra i due Paesi. E sempre il 2020 è anche l’anno della cultura e del turismo sino-italiano.

Il documentario è visibile sul canale europeo di CCTV4.