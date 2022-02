Los Angeles, uomo spara su bus: una passeggera uccisa e 4 feriti

-afp

Un uomo ha aperto il fuoco in un bus a Los Angeles, uccidendo una passeggera di 43 anni e ferendo altre quattro delle 25 persone a bordo, tra cui una 25enne incinta e un bambino di 11 anni. La sua fuga è durata poco. La polizia lo ha catturato in un vicino negozio della catena Walmart, dove aveva litigato con una cliente e si era tolto i vestiti, identificandolo come Asaahdi Coleman, di 21 anni.