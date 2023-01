Los Angeles, sparatoria a Beverly Crest: 3 morti e 4 feriti gravi

Ennesima sparatoria negli Stati Uniti, questa volta a Los Angeles, dove tre persone sono state uccise e altre quattro sono rimaste ferite gravemente.

Lo riferisce la Cnn citando il dipartimento locale dei pompieri. Si tratta della quarta sparatoria di massa in California in questo mese. L'episodio è avvenuto nella notte, poco dopo le 2.30 a Beverly Crest, un elegante quartiere della città. Le tre vittime si trovavano all'interno di un veicolo, mentre i feriti - portati in ospedale in condizioni critiche - erano in piedi fuori. Il dipartimento di polizia di Los Angeles afferma di non avere informazioni sulle cause dell'evento.