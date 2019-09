Londra, tre gemelli arrestati per lo stesso crimine: grazie al Dna erano riusciti a "confondere" gli inquirenti

Tre gemelli inglesi di 28 anni sono finiti in manette a Londra per lo stesso reato. L'operazione di Scotland Yard è partita da un sequestro di armi da fuoco avvenuto nel 2017, che ha portato all'arresto di quattro uomini. Le analisi del Dna sulle armi, tuttavia, ha complicato non poco il lavoro degli investigatori perché i dettagli a disposizione indicavano i tre gemelli, ma erano compatibili con ognuno di essi. "Ne erano consapevoli e hanno sfruttato questo elemento per depistarci", ha spiegato il detective Driss Hayoukane.