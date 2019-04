Londra, tre accoltellamenti nella notte: grave una ragazza

Ennesima notte da incubo nelle strade di Londra, con almeno tre persone ferite di coltellate e una, una ragazza colpita allo stomaco, che è in gravi condizioni, anche se non in pericolo di vita. Secondo il Mirror, la donna, di circa 20 anni, è stata colpita verso le 23 in una casa a Holloway, nel municipio di Islington, Londra nord, e si è trascinata sanguinante all'ospedale, dov'è stata ricoverata d'urgenza.