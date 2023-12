Londra, 24enne studente italiano rimasto paralizzato consegue un master prestigioso e commuove tutti con il suo discorso: "Siate liberi"

Solo dieci mesi fa, Leonardo Lotto, 24enne di Aosta, in seguito a un banale tuffo finito male, ha subito un terribile infortunio a Melbourne, in Australia, che lo ha lasciato paralizzato dalla testa in giù.

Una tragedia che avrebbe potuto scoraggiarlo, annebbiare i suoi sogni, azzerare i suoi obiettivi. Il giovane studente, invece, ha saputo reagire, coronando il suo percorso di studi con il conseguimento di un prestigioso master internazionale in management. Nelle scorse ore, durante la cerimonia di consegna del diploma che si è tenuta a Londra, il 24enne ha tenuto un discorso che ha commosso i presenti (compagni di corso, docenti, genitori ecc.) ed è stato salutato da una lunga ovazione in piedi. Parole toccanti quelle di Leonardo Lotto, che ha rimarcato l'importanza di affrontare le diversità più dure per trasformarle in una spinta ad andare avanti e a sentirsi comunque "liberi".