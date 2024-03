Londra, si schianta in auto sui cancelli di Buckingham Palace: arrestato

Un uomo è stato arrestato a Londra dopo essersi schiantato in auto, alle prime luci dell'alba, contro i cancelli di Buckingham Palace.

Lo rifersice la Bbc, secondo cui gli agenti della Metropolitan Police lo hanno ammanettato con l'accusa di danneggiamento. L'uomo è quindi stato portato in ospedale e la polizia ha dichiarato che "le indagini sono in corso per stabilire le circostanze" di quanto accaduto.