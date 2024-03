Londra, si collega completamente nuda in videochiamata per un funerale: finisce sullo schermo in chiesa

Una donna si è collegata in videochiamata coi parenti mentre era completamente nuda.

La diretta via Zoom è stata trasmessa in streaming su uno schermo in chiesa durante un funerale. È successo a Londra e la donna, madre di due bambini, non si era accorta di avere la modalità telecamera della webcam attiva. I familiari e la chiesa, piena di persone, hanno dunque assistito all'imbarazzante scena di lei che entrava in doccia.