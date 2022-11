Londra, manifestazione contro austerity e per nuove elezioni

A Londra si è svolta una manifestazione contro l'austerity dei conservatori e per chiedere nuove elezioni.

In migliaia hanno protestato contro la politica economica adottata dal governo Tory e hanno chiesto un ritorno alle urne dopo il caos politico che ha visto un doppio cambio di leadership in pochi mesi con l'avvicendamento di tre primi ministri a Downing Street. La protesta è stata organizzata dal gruppo "People's Assembly Against Austerity", con lo slogan "Britain is Broken" ("La Gran Bretagna è distrutta").