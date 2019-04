Londra, ecco la presunta opera di Banksy per sensibilizzare al cambiamento climatico

Potrebbe trattarsi di un'opera d'arte di Banksy quella che è apparsa su un muro di Marble Arch a Londra. Secondo alcuni il graffito sarebbe un gesto per sostenere le proteste contro il cambiamento climatico scoppiate in questi giorni a Londra. Il murales, infatti, mostra il simbolo di "Ribellione all'estinzione", il movimento degli eco-attivisti.



C'è anche un bambino e, al suo fianco, la scritta: "Da questo momento finisce la disperazione e iniziano le tattiche". Lo street artist, comunque, non ha ancora rivendicato la paternità dell'opera.