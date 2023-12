Natale a Londra, i tre principini precedono gli auguri di nonno Carlo

Stretti in un abbraccio, seduti ma non composti come noblesse oblige.

Tutti sorridenti... tranne uno, il ribelle di famiglia. E' con uno scatto "spontaneo", non ingessato come si dovrebbe in pose regali, probabilmente a fine sessione dello shooting fotografico allestito la scorsa estate per il ritratto di famiglia ufficiale da inviare nella cartolina natalizia, che William e Kate inviano ai sudditi gli auguri di Buon Natale. In posa - o quasi - i tre figli: Charlotte, al centro, che nel suo abbraccio stringe il fratello maggiore George e il più piccolo, Louis, rispettivamente alla sua sinistra e alla sua destra. E proprio Louis conferma la sua indole anticonformista: non sorride e accenna, anzi, una smorfia da duro, mentre solleva le gambe come se si dondolasse su un'altalena. Movimenti e gesti che rendono la foto ufficiale reale meno distante dal... reale.