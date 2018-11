Londra, attacco con machete in uffici della Sony: due feriti

A Londra un uomo armato di machete ha ferito almeno due persone. Agenti di polizia sono subito entrati in azione per neutralizzarlo. L'attacco è avvenuto presso la sede del quartier generale della Sony. Scotland Yard precisa che "l'accoltellamento non viene trattato come un episodio di terrorismo". Un portavoce della polizia ha dichiarato che l'autore dell'attacco è stato arrestato.