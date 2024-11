Londra, allerta sicurezza all'aeroporto di Gatwick: evacuato terminal

Gli artificieri sono intervenuti all'aeroporto inglese di Gatwick dopo l'allerta sicurezza che ha portato all'evacuazione di un terminal. Lo ha dichiarato in una nota la polizia del Sussex secondo cui è stato trovato un "oggetto sospetto" all'interno di un bagaglio. "Per garantire la sicurezza del pubblico, del personale e degli altri utenti dell'aeroporto, è stato predisposto un cordone di sicurezza durante l'intervento" degli artificieri, si legge ancora nella nota in cui viene sottolineata l'adozione delle misure in via precauzionale.