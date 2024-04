Londra, armato di katana ferisce cinque persone vicino alla stazione della metropolitana: arrestato | La polizia: "Non è terrorismo" 

L'aggressore, un 36enne armato di katana , è stato arrestato dalla polizia. Sul posto sono intervenute anche diverse ambulanze. Tra i feriti, ci sono tre civili che si trovavano di passaggio nei pressi della stazione, mentre gli altri due sono agenti. La polizia ritiene che non vi sia alcuna minaccia in corso e che l'incidente non sia legato al terrorismo .

Tgcom24

Non si cercano altri sospetti "Non crediamo che ci sia alcuna minaccia in corso per la comunità. Non stiamo cercando altri sospettati", ha dichiarato il vice comandante della polizia, Ade Adelekan. La Transport for London ha dichiarato che la stazione della metropolitana di Hainault London è stata momentaneamente chiusa per le indagini. Un testimone citato dal Telegraph riferisce di avere visto un uomo "correre in giro con una spada da samurai che ha accoltellato quattro persone dopo essersi schiantato con il suo van contro una casa".

L'aggressore girava con una katana Anche se Scotland Yard ha chiesto espressamente di non fare speculazioni, una volta escluso il movente terroristico resta la possibilità di un raptus che ha spinto l'uomo armato di spada, probabilmente una katana come si intuisce dalle immagini, a colpire in modo indiscriminato quanti incontrava davanti alla stazione della metropolitana.

La chiamata alla polizia e gli accoltellamenti "Siamo stati chiamati poco prima delle 7 per la notizia di un veicolo che si era schiantato contro una casa nella zona di Thurlow Gardens. Ci sono state segnalazioni di persone accoltellate", si legge nella nota diffusa dalla Met Police. "In questo momento ci risulta che il sospettato abbia poi aggredito alcune persone e due agenti di polizia". E ancora: "Siamo in attesa di aggiornamenti sulle condizioni dei feriti".

Il ministro degll'Interno James Cleverly ha espresso solidarietà alle persone colpite e ringraziato i soccorritori oltre a chiedere di non fare speculazioni sulle indagini in corso. Parole simili sono state espresse dal leader dell'opposizione laburista Keir Starmer che ha definito come "pessime" le notizie in arrivo da Hainault.