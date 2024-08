Tre persone sono state accoltellate durante il popolare carnevale di Notting Hill, a Londra: tra di loro una madre di 32 anni, ricoverata in gravi condizioni. Non hanno riportato ferite gravi invece gli altri due coinvolti, un 29enne e un 24enne. Nella festa che ogni anno si celebra nel quartiere della capitale britannica, oltre 7mila agenti erano impegnati per mantenere l'ordine pubblico e 18 di loro sono stati aggrediti. Un centinaio gli arresti.