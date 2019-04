Libia, Usa-Italia-Francia-Gb esprimono "profonda preoccupazione"

"I governi di Francia, Italia, Emirati Arabi Uniti, Gran Bretagna e Stati Uniti sono profondamente preoccupati per i combattimenti nei pressi di Garian, in Libia, ed esortano tutte le parti a ridurre immediatamente le tensioni che stanno ostacolando le prospettive di una mediazione politica dell'Onu". Lo si legge in una dichiarazione congiunta dopo l'avanzata dell'esercito di Haftar verso Tripoli.