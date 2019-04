Libia, Sarraj rifiuta il cessate il fuoco: "Haftar prima si ritiri"

Il governo di Accordo nazionale libico di Fayez al-Sarraj non accetterà alcun cessate il fuoco fin quando le forze del generale Khalifa Haftar proseguiranno il loro attacco a Tripoli e non saranno ritornate alle posizioni di partenza. Lo riferisce il sito Libya Observer citando un portavoce dell'esecutivo, Muhannad Younis, che ha parlato in conferenza stampa nella capitale libica.