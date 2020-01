Libia, Sarraj parla in tv: "Libici voltino pagina e favoriscano la pace"

I libici voltino pagina sul passato e favoriscano il processo di pace: è l'auspicio espresso dal capo del governo di unità nazionale Fayez al-Sarraj mentre è in partenza per Mosca per firmare un accordo di cessate il fuoco con il suo rivale, il maresciallo di campo Khalifa Haftar. "Chiedo a tutti i libici di girare la pagina sul passato - ha detto Sarraj in un breve discorso in tv - di rifiutare la discordia e di favorire la stabilità e la pace".